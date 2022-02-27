تعرف على أفضل زيت شعر للأطفال الرضع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يجب العناية بشعر الرضع والأطفال منذ الصغر حتى يتم تغذيته وتقويته، ولهذا نستعرض معكم أفضل زيت شعر للأطفال الرضع لتغذيته ونموه.



من المهم العناية بشعر الأطفال منذ الولادة حتى يصبح قويا ومغذى بشكل جيد.

ويوجد بعض أنواع الزيوت التي من الممكن استخدامها على شعر الأطفال الرضع والتي يمكنك استخدامها بأمان لترطيب الشعر والعناية به وتحفيزه على النمو، إليكم أفضل زيت شعر للأطفال الرضع.

أفضل زيت شعر للأطفال الرضع:

يوجد العديد من أنواع الزيوت التي تساعد على الحفاظ على شعر الرضيع والمساعدة على تغذيته وترطيبه بدون إحداث ضرر به ومن هذه الزيوت:

زيت اللوز الحلو:

يعتبر زيت اللوز الحلو من الزيوت المميزة التي يمكن استخدامها على شعر الأطفال والعناية الكاملة به، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر ومنها البوتاسيوم والماغنسيوم، فضلاً على احتوائه على فيتامين هـ.

زيت الأرجان:

من الزيوت الهامة التي ترطب الشعر وتحافظ على حيويته، كما أنه يزيد من نمو الشعر وزيادة كثافته.

زيت الجوجوبا:

من الزيوت المميزة لترطيب الشعر والذي له سرعة إمتصاص عالية مما يزيد من نعومة الشعر وتقويته وزيادة لمعانه، كما أنه يساعد على التخلص من قشرة الشعر التي تظهر على فروة الرأس لدى الأطفال الرضع.

زيت جوز الهند:

يعزز نمو الشعر ويحميه من التلف ويمنع التساقط والتقصف، كما أنه له دور مهم في تقوية الشعر وزيادة نموه وجعله لامع.

يمكن إستخدام زيت الزيتون الذي يتم عصره على البارد والذي يكون آمن على الشعر للأطفال، حيث يقوم بترطيب الشعر وتغذيته ومساعدته على النمو، فضلاً على أنه يساعد على التخلص من مشكلة الشعر الخفيف لدى الرضع.

أفضل زيت لتنعيم شعر الأطفال الرضع:

إذا كان شعر الطفل مجعدا يجب البحث على الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر والعناية به ومن أنواع الزيوت الهامة التي تساعد على تنعيم الشعر هو زيت الخروع الذي يحتوي على فيتامين E الهام في تنعيم الشعر وتقويته.

هل يجوز استخدام زيت الشعر للاطفال؟

يمكن استخدام زيت الشعر للأطفال وخاصة الغنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية المفيدة لفروة الرأس وتساعد على تغذيته وزيادة نموه، مع الحرص على اختيار الزيوت الطبيعية، حيث أن الزيوت المصنعة من الممكن أن تتسبب في بعض المخاطر حيث أن فروة الرأس قد تتعرض إلى الحساسية أو التهيج في الجلد.