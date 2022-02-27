شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 دول عربية.. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ 37 برنامجا تدريبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية (إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية) 37 برنامجاً تدريبياً وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 27 من فبراير الجاري، بمشاركة 156 متدرباً من وزارات وهيئات خمس دول عربية؛ هي: مصر والسعودية والكويت والإمارات والسودان.

وتهدف هذه البرامج إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين بالاتجاهات الإدارية الحديثة والنماذج العالمية للتميز الإداري بما يسهم في تحسين الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات العربية.

واشتملت البرامج على محاضرات وحلقات نقاشية وبعض دراسات الحالة مع تطبيقات عملية على بعض الوظائف الإدارية ومهام المديرين.

وتناولت البرامج عدة موضوعات منها: البرنامج المتكامل لتنمية المهارات القيادية والإدارية، ودبلوم المهارات المتخصصة وإعداد الموازنات الحكومية، ودبلوم الإدارة المالية والدورة المحاسبيّة، بالإضافة إلى صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات الإدارية والاستراتيجيات الحديثة للتطوير المؤسسي فضلاً عن بناء وإدارة المكتبات الرقمية وإدارة نظم سير البريد وإدارة المشروعات الرشيقة.

وتأتي أهمية هذه البرامج في تنمية وتطوير أداء منسوبي الوزارات والمؤسسات المتخصصة في العلوم الإدارية والإصلاح الإداري وإدارات الموارد البشرية والتنمية المستدامة، فضلا عن بناء القدرات البشرية لموظفي القطاع العام والخاص والقيادات العربية.