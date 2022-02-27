شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بمكة يبتكر جهازاً لاستخلاص الأكسجين من ماء البحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

طور الطالب أنس إبراهيم عبدالحميد بخاري بالصف الثالث ثانوي في مدرسة عبدالرحمن فقيه بمكة المكرمة؛ جهازا يستطيع الغواصون من خلاله استخلاص الأكسجين من ماء البحر مباشرة.

ويهدف الجهاز الذي ابتكره أنس تزويد الغواصين بالهواء النقي والأكسجين المطلوب، وذلك لزيادة الفترة المسموح بها للغواصين أثناء الغوص في ماء البحر.

ويشرح أنس اختراعه فيقول: “الجهاز يستخلص الأكسجين من ماء البحر ليقوم بتزويده للغواص بشكل مستمر عن طريق تحليل الماء كهربائيا، بحيث يكون بديلا لأسطوانات الغاز التي تُعرف بالفترة المحدودة لها أثناء الغوص”.

وعن بداية الفكرة؛ يقول أنس وفقاً لـ”الميدان التعليمي”: “جاءتني الفكرة عندما سألت نفسي، لماذا يحتاج الغواصون إسطوانات الغاز للغوص رغم أن الأكسجين يعتبر من مكونات الماء”.

ويضيف: “قمت بالبحث عن طريقة لفصل الأكسجين الموجود بالماء؛ وأجريت الكثير من التجارب لتأكد من إمكانية عمل الجهاز وأيضا لحل بعض المشكلات في معمل جامعة أم القرى بمكة المكرمة”.

وأشار أنس إلى أن وصوله لهذه المرحلة من التقدم في مشروعه كان بدعم من والديّه، وأسرته ومدرسته ومساعدة زملائه ومشرفه بجامعة أم القرى.

وقد شارك أنس بهذا المشروع في مسابقة إبداع 2022 ووصل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة.