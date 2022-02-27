شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ملك الأردن تشارك صورا من مراسم تسلمهما جائزة زايد للأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الملكة رانيا زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، صورا لهما من مراسم تسلم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022، وذلك بعد اختيارهما من اللجنة المنظمة، تقديرًا لجهودهما المبذولة فى تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمى، ودعما للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.

وعلق الملكة رانيا على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت:" ‎مع سيدنا أثناء استلام جائزة زايد للأخوة الإنسانية- أتشرف بمنحي هذه الجائزة بالمناصفة مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يجسد القيم التي تحتفل بها الجائزة من تسامح وكرم والتزام ثابت بالسلام. وكلي فخر بهذا التكريم الذي يحمل اسم رمز من رموز العطاء العربي والعالمي، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".



الملكة رانيا والملك عبد الله



الملكة رانيا



الملكة رانيا



الملكة رانيا وملك الاردن اثناء تسلم الجائزة



الملكة رانيا والملك عبد الله

وتهدف جائزة زايد للأخوة الإنسانية إلى الاحتفاء بجهود الأفراد والكيانات المبادِرة بتقديم إسهامات جليلة فى سبيل الارتقاء بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمى، وكانت الجائزة قد أُطلقت استلهاما من وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى أبوظبى فى عام 2019 تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، وتُمثل الوثيقة حجر الأساس الذى تقوم عليه الجائزة باعتبارها مرجعية أخلاقية عالمية لتعزيز الروابط الإنسانية والقيم الدينية، ودستورا إنسانيا لتحقيق السلام والحوار والتعددية، فضلًا عن كونها دليلًا مُلهما للأجيال القادمة يرشدهم نحو سبل تعزيز التعايش وتقبل الآخر.

وقد أوكلت مهمة اختيار الحائزين على الجائزة فى دورة هذا العام إلى لجنة تحكيم مستقلة ضمّت شخصيات مرموقة من أنحاء مختلفة من العالم، ومنهم رؤساء دول سابقين وقادة مجتمعات وشخصياتٍ بارزة حائزة على جائزة نوبل للسلام، وغيرهم من الخبراء الدوليين فى مجال تعزيز التعايش السلمى وتفعيل الحوار بين الثقافات.

ويأتى تكريم الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا لدوره البارز فى تعزيز الحوار بين الأديان فى أرجاء المنطقة كافةً، ومبادراته فى الحد من الانقسامات ودعم القضايا الإنسانية، والعمل على تعزيز العلاقات بين الشرق والغرب.

كما كرمت الملكة رانيا تقديرا لدفاعها المتواصل عن حقوق اللاجئين والنساء والاطفال حول العالم، وجهودها الدؤوبة فى تعزيز التسامح وقبول الآخر من خلال إطلاق عددٍ من المبادرات الخيرية.

كما وقع اختيار لجنة التحكيم أيضا على مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، وهى منظمةٌ إنسانيةٌ فى دولة هايتى تأسست عام 1995، واستحقت المؤسسة جائزة زايد للأخوة الإنسانية؛ تقديرًا لدورها البارز فى تأهيل وتمكين الشباب، وتقديم الدعم اللازم للمجتمع الهايتى على المستويات الشعبية كافة، حيث أطلقت المنظمة منظومة واسعة من البرامج والمبادرات التى تهدف إلى خدمة الصالح العام وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وانسجاما فى واحدة من أكثر دول العالم معاناة من الفقر.