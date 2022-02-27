الخارجية الأردنية تعلن تسهيل إجراءات عبور 100 مواطن أردنى من أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، أنها قامت حتى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول 100 مواطن أردني، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها من خلال موظفي السفارات.

وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم تسهيل عبور 44 مواطنا على الحدود مع رومانيا، و25 مواطنا على الحدود مع بولندا، و13 مع هنغاريا و11 سلوفاكيا و7 مواطنين على الحدود مع مولدوفا.

وأكدت أنه تمّ تأمين المواطنين الأردنيين بجميع أشكال المساعدة والدعم اللازمين، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، والعمل على تسهيل عودتهم إلى البلاد.