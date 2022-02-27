شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على متطلبات وخطوات تنفيذ طلب الإعانة للأرامل والمطلقات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف بنك التنمية الاجتماعية ، عن متطلبات وخطوات تنفيذ طلب الإعانة للأرامل والمطلقات بـ (تمويل كنف).

وأوضح، أن هذا المنتج صمم للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

المتطلبات :

– ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

– أن تكون المواطنة مطلقة أو أرملة دون اشتراط إعالة أبناء.

– ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

– يصل مبلغ التمويل إلى 30 ألف ريال.

– للمزيد من التفاصيل اضغطهنا.

خطوات التقديم :

1- سجل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

2- من صفحة (منتجات الأفراد)، اختر تمويل كنف.

3- اختر الفرع واملأ نموذج الطلب.

4- وافق على الإقرار بصحة جميع البيانات، واحفظ الطلب.

5- اختر القسط الشهري المطلوب، وخيار (الاشتراك في منتج زود).

6- يمكنك استعراض الطلب ومتابعة نتائج الإجراءات من خلال صفحة طلباتك.

رابط الخدمة :هنا