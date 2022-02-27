شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا العامة والنوعية – للعام الدراسي القادم 1444هـ، وفقاً للتفاصيل التالية:

* شروط القبول العامة:

يشترط للقبول في الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم سعوديا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.

6- التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.

ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.

تم تعديل الفقرة (6) من المادة (13) لتصبح:

6- الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلك.

المادة (13-1)

بالنسبة للطالب غير السعودي، وإضافة إلى ما ورد في المادة (13)، فيشترط التالي:

1- موافقة صاحب الصلاحية على المنحة الرسمية.

2- أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.

3- أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل السلطات بالمملكة، أو سفارتها بالبلد المقيم فيه مقدم الطلب.

1- برامج الماجستير العامة (106 برنامج):

– الكيمياء الحيوية السريرية.

– علوم وظائف الأعضاء.

– التشريح.

– علوم الأدوية.

– التعليم الطبي.

– طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

– الوبائيات والإحصاء الحيوي.

– طب الأطفال.

– طب النوم.

– علم الأمراض.

– علم الكائنات الدقيقة الطبية.

– الوراثة البشرية.

– طب أسنان الأطفال.

– تقويم الأسنان.

– طب الأسنان-الاستعاضات السنية.

– علاج الجذور ولب الأسنان.

– الاكتشاف والتطوير الجزيئي للأدوية.

– العلوم الصيدلية.

– النواتج الطبيعية.

– علم الأدوية والسموم.

– علوم الأشعة.

– تقنية المختبرات الطبية.

– العلاج الطبيعي.

– التمريض.

– الشريعة والدراسات الاسلامية.

– الادب الانجليزي ولغويات انجليزية.

– الادب الانجليزي ولغويات انجليزية (مشروع بحثي).

– التاريخ.

– علم الإجتماع.

– علم الإجتماع (مشروع بحثي).

– إدارة المعلومات (مشروع بحثي).

– الجغرافيا.

– اللغة العربية.

– علم النفس.

– إدارة الاعمال.

– إدارة الاعمال (مشروع بحثي).

– الإدارة العامة.

– الاقتصاد.

– المحاسبة.

– الإسكان/التصميم الفراغي.

– الملابس والنسيج.

– العلوم الاسرية.

– الغذاء والتغذية.

– دراسات الطفولة.

– تقنيات التعليم.

– تقنيات التعليم (بمشروع بحثي).

– الادارة التربوية.

– القيادة التعليمية.

– التربية الخاصة.

– التوجيه والإرشاد التربوي.

– التوجيه والارشاد.

– اصول التربية/ تربية اسلامية.

– القانون الخاص.

– القانون العام.

– الاتصال والإعلام.

– تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

– هندسة القوى والآلات الكهربائية.

– هندسة الالكترونيات والاتصالات.

– هندسة الحاسبات.

– هندسة طبية حيوية.

– الهندسة المدنية (بالرسالة).

– الهندسة المدنية ( مشروع بحثي).

– هندسة القوى الميكانيكية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الصناعية (بالرسالة).

– الهندسة الصناعية (بالمشروع البحثي).

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة النووية.

– هندسة الطيران.

– هندسة التعدين.

– علوم الحاسبات.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات.

– التخطيط الحضري والاقليمي.

– عمارة البيئة (بالمشروع البحثي).

– العمارة.

– الكيمياء.

– علوم الأحياء.

– الرياضيات.

– الفيزياء.

– الاحصاء.

– علوم الفلك والفضاء.

– الكيمياء الحيوية.

– الثروة المعدنية والصخور.

– جيولوجيا المياه.

– جيولوجيا هندسية.

– جيولوجيا البترول والترسبات.

– الجيوفيزياء.

– الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد.

– الأحياء البحرية.

– الجيولوجيا البحرية.

– الفيزياء البحرية.

– الكيمياء البحرية.

– الأرصاد.

– العلوم البيئية.

– زراعة المناطق الجافة.

– علوم وإدارة موارد المياه.

– التحليل الاقتصادي الإسلامي وسياساته.

– الهندسة البحرية.

– المساحة البحرية.

– الرياضيات.

– علوم الأحياء.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الميكانيكية (مشروع بحثي).

– الهندسة الكهربائية.

– الهندسة الكيميائية.

2- برامج الدكتوراه (46 برنامج):

– علوم وظائف الأعضاء.

– التشريح.

– علم الأدوية.

– طب أسنان الأطفال.

– الشريعة والدراسات الاسلامية.

– التاريخ.

– علم الاجتماع.

– علم المعلومات/إدارة المعرفة.

– علم النفس.

– اللغة العربية.

– الملابس والنسيج.

– الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكيميائية.

– هندسة الطيران والفضاء.

– هندسة التعدين.

– علوم الحاسبات.

– تقنية المعلومات.

– نظم المعلومات الحاسوبية.

– التخطيط الحضري والاقليمي.

– الكيمياء.

– علوم الأحياء.

– الرياضيات.

– الفيزياء.

– الاحصاء.

– العلوم الفلكية.

– الكيمياء الحيوية.

– الثروة المعدنية والصخور.

– جيولوجيا المياه.

– جيولوجيا البترول والترسبات.

– الجيوفيزياء.

– الجيولوجيا البنائية.

– والاستشعار عن بعد.

– الأحياء البحرية.

– الجيولوجيا البحرية.

– الفيزياء البحرية.

– الكيمياء البحرية.

– الأرصاد.

– العلوم البيئية.

– زراعة المناطق الجافة.

– علوم وإدارة موارد المياه.

– ادارة الاعمال.

– المحاسبة.

– تقنيات التعليم.

– (التربية /الارشاد النفسي والتربوي).

3- برامج الماجستير النوعية (25 برنامج):

– إدارة الأعمال التنفيدي.

– المحاسبة المهنية.

– الادارة الصحية التنفيذي.

– الإدارة العامة التنفيذي.

– السياسة العامة التنفيذي.

– ماجستير العلوم التنفيذي في التسويق الاستراتيجي.

– الماجستير التنفيذي في ادارة الموارد البشرية .

– التمويل والاستثمار التطبيقي.

– القانون والممارسة المهنية .

– الخدمة الاجتماعية.

– التوجيه والإصلاح الأسري.

– الأدب المسرحي.

– الإدارة الهندسية.

– إدارة الأزمات والكوارث.

– الإدارة الرياضية.

– التمويل الاسلامي.

– إدارة واقتصاديات الاوقاف.

– الأمن السيبراني.

– نظم المعلومات الحاسوبية.

– تقنية المعلومات.

– إدارة الفعاليات.

– الماجستير المهني في العلاقات العامة.

– الماجستير المهني في ممارسات تدريس اللغة الإنجليزية.

– الماجستير المهني في التعليم الإلكتروني.

– الاعتدال والأمن الفكري.

تفاصيل البرامج:

1- برامج الماجستير (التفاصيل)

2- برامج الدكتوراه (التفاصيل)

3- برامج الماجستير النوعية (التفاصيل)

* المواعيد:

1- برامج الدراسات العليا العامة 1444هـ:

– بداية التقديم: الأحـد 26-07-1443هـ (27-02-2022م).

– نهاية التقديم: الأحـد 17-08-1443هـ (20-03-2022م).

2- برامج الدراسات العليا النوعية 1444هـ:

– بداية التقديم: الخميس 25-10-1443هـ (26-05-2022م).

– نهاية التقديم: الخميس 24-11-1443هـ (23-06-2022م).

* التقديم:

– يبدأ التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة القبول:

– بوابة القبول: (اضغط هـنـا)