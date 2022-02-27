جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا العامة والنوعية – للعام الدراسي القادم 1444هـ، وفقاً للتفاصيل التالية:
* شروط القبول العامة:
يشترط للقبول في الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ما يأتي:
1- أن يكون المتقدم سعوديا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
6- التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.
تم تعديل الفقرة (6) من المادة (13) لتصبح:
6- الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلك.
المادة (13-1)
بالنسبة للطالب غير السعودي، وإضافة إلى ما ورد في المادة (13)، فيشترط التالي:
1- موافقة صاحب الصلاحية على المنحة الرسمية.
2- أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.
3- أن تكون الوثائق كافة معتمدة من قبل السلطات بالمملكة، أو سفارتها بالبلد المقيم فيه مقدم الطلب.
1- برامج الماجستير العامة (106 برنامج):
– الكيمياء الحيوية السريرية.
– علوم وظائف الأعضاء.
– التشريح.
– علوم الأدوية.
– التعليم الطبي.
– طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
– الوبائيات والإحصاء الحيوي.
– طب الأطفال.
– طب النوم.
– علم الأمراض.
– علم الكائنات الدقيقة الطبية.
– الوراثة البشرية.
– طب أسنان الأطفال.
– تقويم الأسنان.
– طب الأسنان-الاستعاضات السنية.
– علاج الجذور ولب الأسنان.
– الاكتشاف والتطوير الجزيئي للأدوية.
– العلوم الصيدلية.
– النواتج الطبيعية.
– علم الأدوية والسموم.
– علوم الأشعة.
– تقنية المختبرات الطبية.
– العلاج الطبيعي.
– التمريض.
– الشريعة والدراسات الاسلامية.
– الادب الانجليزي ولغويات انجليزية.
– الادب الانجليزي ولغويات انجليزية (مشروع بحثي).
– التاريخ.
– علم الإجتماع.
– علم الإجتماع (مشروع بحثي).
– إدارة المعلومات (مشروع بحثي).
– الجغرافيا.
– اللغة العربية.
– علم النفس.
– إدارة الاعمال.
– إدارة الاعمال (مشروع بحثي).
– الإدارة العامة.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– الإسكان/التصميم الفراغي.
– الملابس والنسيج.
– العلوم الاسرية.
– الغذاء والتغذية.
– دراسات الطفولة.
– تقنيات التعليم.
– تقنيات التعليم (بمشروع بحثي).
– الادارة التربوية.
– القيادة التعليمية.
– التربية الخاصة.
– التوجيه والإرشاد التربوي.
– التوجيه والارشاد.
– اصول التربية/ تربية اسلامية.
– القانون الخاص.
– القانون العام.
– الاتصال والإعلام.
– تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.
– هندسة القوى والآلات الكهربائية.
– هندسة الالكترونيات والاتصالات.
– هندسة الحاسبات.
– هندسة طبية حيوية.
– الهندسة المدنية (بالرسالة).
– الهندسة المدنية ( مشروع بحثي).
– هندسة القوى الميكانيكية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية (بالرسالة).
– الهندسة الصناعية (بالمشروع البحثي).
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة النووية.
– هندسة الطيران.
– هندسة التعدين.
– علوم الحاسبات.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– التخطيط الحضري والاقليمي.
– عمارة البيئة (بالمشروع البحثي).
– العمارة.
– الكيمياء.
– علوم الأحياء.
– الرياضيات.
– الفيزياء.
– الاحصاء.
– علوم الفلك والفضاء.
– الكيمياء الحيوية.
– الثروة المعدنية والصخور.
– جيولوجيا المياه.
– جيولوجيا هندسية.
– جيولوجيا البترول والترسبات.
– الجيوفيزياء.
– الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد.
– الأحياء البحرية.
– الجيولوجيا البحرية.
– الفيزياء البحرية.
– الكيمياء البحرية.
– الأرصاد.
– العلوم البيئية.
– زراعة المناطق الجافة.
– علوم وإدارة موارد المياه.
– التحليل الاقتصادي الإسلامي وسياساته.
– الهندسة البحرية.
– المساحة البحرية.
– الرياضيات.
– علوم الأحياء.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الميكانيكية (مشروع بحثي).
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الكيميائية.
2- برامج الدكتوراه (46 برنامج):
– علوم وظائف الأعضاء.
– التشريح.
– علم الأدوية.
– طب أسنان الأطفال.
– الشريعة والدراسات الاسلامية.
– التاريخ.
– علم الاجتماع.
– علم المعلومات/إدارة المعرفة.
– علم النفس.
– اللغة العربية.
– الملابس والنسيج.
– الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة الطيران والفضاء.
– هندسة التعدين.
– علوم الحاسبات.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات الحاسوبية.
– التخطيط الحضري والاقليمي.
– الكيمياء.
– علوم الأحياء.
– الرياضيات.
– الفيزياء.
– الاحصاء.
– العلوم الفلكية.
– الكيمياء الحيوية.
– الثروة المعدنية والصخور.
– جيولوجيا المياه.
– جيولوجيا البترول والترسبات.
– الجيوفيزياء.
– الجيولوجيا البنائية.
– والاستشعار عن بعد.
– الأحياء البحرية.
– الجيولوجيا البحرية.
– الفيزياء البحرية.
– الكيمياء البحرية.
– الأرصاد.
– العلوم البيئية.
– زراعة المناطق الجافة.
– علوم وإدارة موارد المياه.
– ادارة الاعمال.
– المحاسبة.
– تقنيات التعليم.
– (التربية /الارشاد النفسي والتربوي).
3- برامج الماجستير النوعية (25 برنامج):
– إدارة الأعمال التنفيدي.
– المحاسبة المهنية.
– الادارة الصحية التنفيذي.
– الإدارة العامة التنفيذي.
– السياسة العامة التنفيذي.
– ماجستير العلوم التنفيذي في التسويق الاستراتيجي.
– الماجستير التنفيذي في ادارة الموارد البشرية .
– التمويل والاستثمار التطبيقي.
– القانون والممارسة المهنية .
– الخدمة الاجتماعية.
– التوجيه والإصلاح الأسري.
– الأدب المسرحي.
– الإدارة الهندسية.
– إدارة الأزمات والكوارث.
– الإدارة الرياضية.
– التمويل الاسلامي.
– إدارة واقتصاديات الاوقاف.
– الأمن السيبراني.
– نظم المعلومات الحاسوبية.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الفعاليات.
– الماجستير المهني في العلاقات العامة.
– الماجستير المهني في ممارسات تدريس اللغة الإنجليزية.
– الماجستير المهني في التعليم الإلكتروني.
– الاعتدال والأمن الفكري.
تفاصيل البرامج:
1- برامج الماجستير (التفاصيل)
2- برامج الدكتوراه (التفاصيل)
3- برامج الماجستير النوعية (التفاصيل)
* المواعيد:
1- برامج الدراسات العليا العامة 1444هـ:
– بداية التقديم: الأحـد 26-07-1443هـ (27-02-2022م).
– نهاية التقديم: الأحـد 17-08-1443هـ (20-03-2022م).
2- برامج الدراسات العليا النوعية 1444هـ:
– بداية التقديم: الخميس 25-10-1443هـ (26-05-2022م).
– نهاية التقديم: الخميس 24-11-1443هـ (23-06-2022م).
* التقديم:
– يبدأ التقديم في المواعيد الموضحة أعلاه عبر بوابة القبول:
– بوابة القبول: (اضغط هـنـا)
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