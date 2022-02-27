شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق #حمله_لنحذف_سناب_شات يتصدر الترند في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حملة لنحذف سناب شات”، اليوم الأحد الترند على موقع تويتر في المملكة.

حيث دشن مغردون حملة لحذف تطبيق سناب شات، مؤكدين أنه مليء بـ”الفلاتر” للأشخاص الذين يريدون الظهور بعكس حقيقتهم.

وعبر الهاشتاق، قال مستخدمون أن سناب شات له العديد من الآثار السلبية منها المحتوى المزعج ومخاوف الخصوصية والتسلط عبر الإنترنت والتسبب في الأداء المنخفض في الحياة العملية نتيجة التركيز في العالم الافتراضي.

وأشار البعض إلى عدد من أضرار سناب شات منها التسبب في أضرار نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو الغيرة وتكاليف أخرى مثل إضاعة الوقت والطاقة والمال كذلك يتضمن المحتوى المزعج.

وقال مغرد : ” ‏أكثر برنامج أكرهه، يحولك من إنسان حقيقي تعيش اللحظة لإنسان عايش الصورة وليس اللحظة”.

وأضاف آخر :” ‏‎أتمنى لو لم يكن هناك ما يسمى سناب شات، كانت الحياة ستكون أفضل”.