واشنطن تؤكد أن الصين لا تساعد روسيا "حتى الآن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إنه لا يبدو حتى الآن أن الصين تساعد روسيا على تفادي العقوبات المالية التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لكنها إذا أقدمت على ذلك فسوف تلحق ضرراً كبيراً بسمعة الصين.



وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتفقوا على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي واستبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وأضاف المسؤول "تشير أحدث المؤشرات إلى أن الصين لن تهب لتقديم يد العون لروسيا"، وأوضح أن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بعض البنوك الصينية توقفت عن إصدار خطابات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا تعد دلالة إيجابية.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا في كل من الصادرات والواردات، حيث اشترت ثلث صادرات النفط الخام الروسي في 2020، كما تزودها بمنتجات مصنعة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر إلى لعب الأطفال والملابس.

ونمت العلاقات التجارية بين الصين وروسيا بشكل كبير منذ 2014، عندما فرض الغرب لأول مرة عقوبات على كيانات روسية بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وقال المسؤول الأمريكي إنه "إذا ساعدت الصين روسيا على تفادي العقوبات الأمريكية فستكون هذه حقاً إشارة مؤسفة لرؤية الصين للعالم، وإعطاء موافقة ضمنية أو صريحة لغزو روسيا لدولة ذات سيادة في قلب أوروبا"، وأضاف المسؤول عن الصين "من شأن ذلك أن يلحق ضرراً كبيراً بسمعتها في أوروبا بل وفي جميع أنحاء العالم".