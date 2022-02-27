غسول الفم ضروري للصحة الفموية (نصائح)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ينصح أطباء الأسنان باستخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ومع ذلك، فإن تطبيق غسول الفم مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة قد يسبب ضرراً أكبر للأسنان، حتى أن البعض يتساءلون عما إذا كان ذلك ضروريًا في الأساس.



تقول الدكتورة إينا تشيرن "يساعد غسول الفم على إزالة بقايا الطعام التي يمكن أن تعلق على الأسنان وتتحول إلى طبقة البلاك والجير اللذين يسببان رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة ".

وأضافت الدكتورة أنجالي رايبال "غالبًا ما أدرج غسول الفم في تعليماتي للمريض إذا كان لديه جيوب أعمق في اللثة يصعب الوصول إليها بفرشاة الأسنان، وتتطور هذه الجيوب من التأثيرات الالتهابية للتراكمات البكتيرية السابقة وقد تستغرق بعض الوقت للتعافي. وباستخدام غسول مضاد للبكتيريا، يمكن للسائل الوصول إلى تلك المواقع بشكل أفضل ومساعدة اللثة على الشفاء".

وبالنسبة للذين لا يعانون من جيوب اللثة التي يصعب الوصول إليها، يساعد غسول الفم على الحصول على رائحة أفضل لفترة أطول. واعتمادًا على المكونات الموجودة في غسول الفم، فقد يكون مصممًا بشكل صريح لمعالجة مشكلة تتعلق بصحة الفم، حيث صُممت بعض غسولات الفم العلاجية خصيصًا لدرء أمراض اللثة.

وغسول الفم ليس بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، حيث صرح الخبراء بأن استخدام غسول الفم بانتظام لن يحدث فرقًا كبيرًا. ويعتبر التنظيف بالفرشاة والخيط أكثر فاعلية من غسول الفم لأنهما ينطويان على ملامسة مباشرة لأسطح أسنانك. ويساعد الاحتكاك وحركة التنظيف بالفرشاة والخيط على إزالة البكتيريا والبلاك وبقايا الطعام والحمض.

وعلى الرغم من أن غسول الفم يمكن أن يكون مفيدًا لصحة فمك، إلا أنه لا يتضمن نفس المستوى من التلامس مع أسنانك، ولا يمكنه ببساطة إزالة نفس المستوى من البلاك والبكتيريا من فمك.

وقالت الدكتورة راجبال "لا أعتقد أن غسول الفم ضروري دائمًا إذا كان المريض يتمتع بتقنية رائعة في التنظيف بالفرشاة والخيط مع نظام غذائي جيد، ولكن إذا كان المريض يعاني من التهاب أو نزيف في اللثة، أقترح شطف الفم بالماء الدافئ المالح بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة للمساعدة في تقليل النزيف. وإذا كانت الحالة أكثر شدة، فسوف أصف غسولاً أقوى مضادًا للبكتيريا مصممًا لمعالجة التهاب اللثة".

وإذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، فربما لن تحتاج إلى استخدام غسول الفم في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك بالفرشاة، وينصح معظم أطباء الأسنان باستخدام غسول الفم في الصباح والمساء، ويعد استخدام غسول الفم بمثابة إجراء وقائي ويمنح أسنانك شطفًا إضافيًا لالتقاط أي شيء تتركه فرشاة أسنانك خلفها.

وبالنسبة لبعض الناس، لا يكفي تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، وقد يون غسول الفم ضرورياً للذين يعانون من حالات معينة في الفم، وبالنسبة لمن يعانون من جفاف الفم، يمكن أن يساعد غسول الفم على التخلص من الرائحة الكريهة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.