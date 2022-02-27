طقس الخليج.. استمرار انخفاض الحرارة فى السعودية وغائم فى الإمارات ومعتدل فى الكويت

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية يسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية. ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات). وسماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة. في حين فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الأحد، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط أحياناً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:10 والمد الثاني عند الساعة 01:04 الجزر الأول عند الساعة 40:17 والجزر الثاني عند الساعة 04:35 بحر عمان: خفيف الموج.