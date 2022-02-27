شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أجواء باردة على معظم أنحاء المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح عبر حسابه في”تويتر”، أنه منذ فجر اليوم، تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، حيث يكون أقلها طريف بـ 5 درجات وأعلاها جازان بـ25 درجة مئوية.

وأضاف أنه متوفع سماء صحو، فيما عدا غيوم بين الرياض والشرقية، وأنه متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة مع هطول أمطار على عسير ونجران.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية يسبق ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

وأكد أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية “طريف” والجوف ” القريات “، وسماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة.