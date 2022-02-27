شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف هندسية شاغرة لدى نيوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك. وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي توليد الرياح. – أخصائي توليد الطاقة الشمسية. – مدير توليد الطاقة. – مدير أول الطاقة الحرارية الجوفية. – مدير محطة توليد طاقة الرياح. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا) Related Posts:

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