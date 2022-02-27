شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة.. مشروب يمكن أن "يسبب سبعة أنواع مختلفة من السرطان"! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يمكن أن تتأثر مخاطر الإصابة بالسرطان بعوامل مختلفة، وتلعب عادات نمط حياتك أيضا دورا في هذا.



ووفقا للبحث، يمكن أن يتسبب مشروب واحد شائع على وجه الخصوص في حدوث سبعة أنواع من السرطان بشكل مروع. والعلاقة بين السرطان والنظام الغذائي موضوع معقد وغير حاسم. وفي حين يعتقد بعض الخبراء أنه لا يوجد طعام واحد له تأثير كبير على خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن الأبحاث تميز بعض الأطعمة والمشروبات لكونها مرتبطة بشدة بالسرطان.

ويصف السرطان حالة تبدأ خلالها الخلايا في أجزاء من الجسم في النمو والتكاثر دون حسيب ولا رقيب.

ولحسن الحظ، يمكن أن تجعلك تعديلات أسلوب الحياة السهلة أقل عرضة للإصابة بالسرطان. في حين أن القيام بالعكس يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة مخاطرك.

ويتمثل أحد المشروبات التي يمكن أن تسبب ما يصل إلى سبعة أنواع مختلفة من السرطان، في الكحول، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة. وتوضح أن من يشربون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بغيرهم.

وتشمل السرطانات التي يمكن أن يسببها الشرب ما يلي:

• سرطان الأمعاء.

• سرطان الثدي.

• سرطان الفم.

• سرطان الكبد.

• بعض أنواع سرطان الحلق (المريء والحنجرة والبلعوم).

كيف يسبب الكحول السرطان؟

هناك ثلاث طرق مختلفة يمكن أن يتسبب بها الكحول في الحالة المخيفة، وتتنوع من تلف الخلايا إلى التغيرات الهرمونية.

- تلف الخلايا

بعد تناول مشروب، يحوله جسمك إلى مادة كيميائية تسمى أسيتالديهيد. ويمكن أن تتسبب هذه المادة الكيميائية بعد ذلك في تلف خلاياك وحتى منعها من إصلاح هذا الضرر.

- التغييرات في الهرمونات

يمكن أن يزيد الكحول من مستويات الهرمونات لديك، مثل الإستروجين والأنسولين.

ويمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الهرمونات إلى انقسام الخلايا في كثير من الأحيان، ما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

- تغييرات في خلايا الفم والحلق

يمكن للمشروبات الكحولية أن تجعل خلايا الفم والحلق أكثر عرضة لامتصاص بعض المواد الكيميائية "الضارة".

وهذا يمكن أن يسهل وصول المواد المسببة للسرطان إلى خلاياك وتسبب الضرر. والخبر السار هو أن شرب الكحول لا يضمن بالتأكيد إصابتك بالسرطان، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وأيضا، مهما كانت عاداتك في الشرب، فإن الإقلال من الكحول يمكن أن يقلل من مخاطر إصابتك.

ما هي أعراض مرض السرطان؟

تتضمن بعض الأعراض والعلامات العامة التي يمكن أن تشير إلى المرض ما يلي:

• التعب الشديد.

• فقدان أو زيادة الوزن غير المبررة.

• مشاكل الأكل (عدم الشعور بالجوع وصعوبة البلع وألم البطن والغثيان والقيء).

• انتفاخ أو كتل في أي مكان في الجسم.

• ألم غير مبرر لا يزول أو يزداد سوءا.

• السعال أو بحة في الصوت لا تزول.

• تغييرات في عادات استخدام المرحاض.

• الصداع.

وتنصح جمعية السرطان الأمريكية بالتحدث إلى الطبيب إذا لاحظت أي "تغيرات كبيرة" في جسمك.