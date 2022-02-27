تحذير من تناول نوعين شائعين من الشاي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت دراسة علمية حديثة، من إمكانية تسبب نوعين شائعين من الشاي بارتفاع حاد في ضغط الـدم بعد فترة وجيزة من تناول أي منهما.



وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة "Hypertension"، أن تسبب شرب الشاي الأخضر والأسود في ارتفاع ضغط الـدم يعود في الأساس إلى احتوائهما على نسب من الكافيين.

ولفتت إلى أن هناك احتمالات في حال تناول الشاي الأخضر والأسود بزيادة ضغط الـدم الانقباضي والانبساطي بعد 30 دقيقة من الشرب، مبينةً أن تلك القفزة تتجاوز ما يحدث بعد شرب القهوة.

ونوهت إلى أن الكافيين الموجود بالشاي الأخضر قد يتسبب في رفع ضغط الـدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الـدم الموجود مسبقاً، مبينةً في الوقت نفسه أن زيادة الضغط بعد تناول الشاي تتوقف بسرعة بعد 60 دقيقة فقط.