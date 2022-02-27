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خبير أوبئة يكشف عن متحور جديد لكورونا.. ماذا قال؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 فبراير 2022

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كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في مصر، عن احتمالية ظهور متحور جديد لفيروس (كوفيد 19) خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين.

 

وقال عنان، خلال مداخلة هاتفية  مع قناة «دي إم سي»: «سيكون أكثر انتشاراً، وأقل ضرراً من أوميكرون، وسيكون هذا المتحور سائداً بنسخ أضعف».

 

وأضاف أنه في هذه الحالة نتأكد من انتهاء تصنيف كورونا كجائحة، وسيتم تصنيفه في ذلك الوقت بأنه مرض طبيعي نستطيع التعايش معه.

 

وفي سياق آخر، تحدث عن أن هناك أشخاصاً مصابين بمتحور أوميكرون في مصر كانت نتيجة الفحوص الخاصة بهم تظهر سلبية بالخطأ، موضحاً أن نسبة هؤلاء كانت كبيرة وتجاوزت 30 في المئة.

 

وذكر أن هذا يعني أن المسحة تؤكد الإصابة ولكن لا تنفيها، مشدداً على التعامل مع الأنفلونزا والأعراض التي تظهر على الشخص بأنها أوميكرون حتى يثبت العكس، داعياً إلى ضرورة عزل المصاب 5 أيام في المنزل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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