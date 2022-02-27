شكرا لقرائتكم خبر عن هل مخالفة عدم ربط حزام الأمان تطبق على الراكب أيضاً؟.. المرور يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان تشمل الركاب أيضاً وليس فقط قائد المركبة.

جاء ذلك خلال استفسار من أحد الأشخاص عن تعرض الراكب لتسجيل مخالفة عليه في حال عدم ربطه “حزام الأمان”.

وبيّن المرور أن النظام ألزم الركاب بربط أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، مضيفاً أن عدم ربطه يترتب عليه مُخالفة تحرر بحقهم.