شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد عدم تسجيل أى حالة وفاة بين أفراد جاليتها فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر عدم تسجيل أي حالة وفاة بين أفراد جاليتها في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، السبت أنها تحرص كل الحرص على جمع المعلومات المتعلقة بأفراد جاليتها في أوكرانيا، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة من بين الجزائريين المقيمين في هذا البلد حتى الآن.

وبحسب البيان، دعت الخارجية الجزائرية مواطنيها، الذين لا يزالون متواجدين بأوكرانيا على التواصل المستمر مع سفارة الجزائر بكييف قصد التنسيق الضروري للتعامل مع تطورات الأوضاع، التي تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأضاف البيان أنه بالنسبة للجزائريين، الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، تهيب الوزارة بضرورة التواصل مع سفارتي الجزائر بالبلدين.