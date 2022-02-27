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البحرين تدين إطلاق الحوثيين لطائرة مسيرة تجاه جازان السعودية

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القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية البحرين، السبت، إطلاق الحوثيين في اليمن طائرة مسيّرة مفخخة من مطار صنعاء الدولي تجاه قرية الجديين في جازان بالسعودية، في اعتداء آثم يستهدف حياة المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

 

وأكدت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) - دعمها للسعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية أراضيها، داعية المجتمع الدولي لممارسة الضغط على المليشيا الحوثية للتوقف عن هذه الاعتداءات المنافية للقانون الدولي الإنساني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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