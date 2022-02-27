شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرياض: العلاقات المصرية - السعودية مستقرة ويجمعنا هدف ومستقبل ومصير واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية السفير أحمد فاروق إن "العلاقات بين مصر والسعودية مستقرة ومستمرة، ويجمعنا هدف ومستقبل ومصير واحد".

وأضاف فاروق - خلال مقابلة خاصة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت - أن "مصر والسعودية لديهما إمكانات ثقافية واقتصادية واجتماعية وعسكرية تمكنهم من التحرك في الكثير من القضايا التي تواجه المنطقة، كما أن العلاقات المصرية-السعودية راسخة وتتميز بخصوصية كبيرة".



ونوه السفير بأن "مصر والسعودية أيضا من أكبر الدول في المنطقة، ولديهما كافة الإمكانات التي تتيح لهما لعب دور أساسي في المنطقة وعلى الساحة الدولية".



وتابع أن "هناك تنسيقا كاملا بين مصر والسعودية في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن "العلاقات المصرية-السعودية تتجاوز منظومة الدبلوماسية التقليدية".



وبيَّن السفير أن الجالية المصرية في السعودية تتجاوز 1.7 مليون مواطن مصري، كما أن عدد أفراد الجالية السعودية في مصر تتجاوز الـ700 ألف سعودي.