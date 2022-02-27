شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء اختبارات المواد الشفوية و«التعليم» تصدر توضيحًا هامًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تنطلق اليوم الأحد، اختبارات المواد الشفوية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم العام الثلاث.

وأكدت الوزارة على أن جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية تقام حضورياً داخل القاعات الدراسية وتستمر الشفوية خلال الأسبوع الحالي، فيما تبدأ اختبارات نهاية الفصل الثاني للمواد التحريرية اعتباراً من يوم الأحد الـ3 من شعبان القادم، وتستمر 5 أيام.

وفي نفس الإطار أصدرت وزارة التعليم توضيحًا هامًا، فيه أن أداء الطالب يتم تقويمه في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث المتوسط والصفين الثاني والثالث من المرحلة الثانوية تقويماً تكويناً في مواد التقويم المستمر من 100 درجة.

وأضافت الوزارة، أن أداء الطالب يتم تقويمه في بقية المواد تقويماً متنوعًا “قبلياً وتكويناً وختامياً” على النحو التالي: تخصص 100 درجة لكل مادة دراسية، وتخصص 100 درجة لكل فصل دراسي، منها 60 لأعمال السنة و40 لاختبار نهاية الفصل الدراسي، بحسب “عكاظ”.

وبينت لائحة تقويم الطالب التي اعتمدتها الوزارة لهذا العام أنه يحسب للطالب في نهاية العام الدراسي كاملاً معدل ما تحصل عليه في الفصول الدراسية الثلاثة وفق الوزن النسبي المخصص لكل فصل دراسي على النحو التالي: 25% نسبة الفصل الأول، 35%؜ نسبة الفصل الثاني، و40%؜ نسبة الفصل الثالث.

وأوضحت اللائحة أن الطالب يعد ناجحاً في صفه إذا حصل على درجة النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية (50 درجة) شريطة أدائه اختبار نهاية الفصلين الأول والثاني وحصوله على نسبة 20%؜ من درجة الاختبار النهائي لكل مادة دراسية في الفصل الدراسي الثالث.