شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات المملكة تتقدم في التايمز.. و12 جامعة تدخل قائمة التصنيف في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحدثت جامعات المملكة تقدما في تصنيف «التايمز» لأفضل الجامعات الناشئة في العالم.

وكانت 12 جامعة قد دخلت في قائمة التصنيف عام 2022 بدلا من 7 جامعات العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 70%.

يذكر أن تصنيف «التايمز» يعتمد للجامعات العالمية والناشئة على منهجية تقييم الجامعات كثيفة البحث في جميع مهامها الأساسية: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية، مع إعادة معايرة الترجيحات لتعكس صورة مهام الجامعات الناشئة.

ويستخدم التصنيف الدولي 13 مؤشراً تمت معايرتها بعناية لتقديم أكثر المقارنات شمولاً وتوازناً، ويثق بها الطلبة والأكاديميون وقادة الجامعات والصناعة والحكومات.

وكانت 15 جامعة بالمملكة قد حلّت في وقت سابق في تصنيف «التايمز» لأفضل الجامعات العالمية خلال هذا العام، في مقابل 10 جامعات في عام 2021م، بنسبة زيادة 50%.

وذكر موقع التايمز عند إطلاق تصنيفه أن المملكة جاءت في المركز الأول عالمياً بنسبة التحسّن في الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35%.