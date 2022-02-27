شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا مفيدة في تطبيق واتساب يجهلها الكثيرون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هناك العديد من الميزات الإضافية في تطبيق واتساب والتي يمكن أن تساعد في الحصول على أقصى استفادة منه والتي قد يجهلها الكثيرون.

وتشمل هذه المزايا ما يلي:

1- تثبيت الدردشات

يمكنك تثبيت دردشاتك المفضلة في أعلى قائمة محادثاتك. إذا كان لديك عدة محادثات جماعية مهمة، فقد ترغب في التفكير في تثبيتها في الجزء العلوي من التطبيق، وكل ما عليك فعله لتثبيت الدردشة هو التمرير إلى اليمين في محادثة معينة.

ولا يوجد فارق بين ما إذا كانت دردشة جماعية أم محادثة فردية، فسترى خيار التثبيت. بمجرد النقر عليها، سيتم حفظ تلك الدردشة في الجزء العلوي. يمكنك دائمًا إلغاء تثبيت الدردشة في أي وقت.

2- تغيير خط الكتابة

في حالة إذا كنت تستخدم جهاز آي فون، فيمكنك تمييز كلمة (أو جملة أو رسالة كاملة) في الدردشة مع الاستمرار بإصبعك. ستظهر لك قائمة منبثقة وإذا نقرت على رمز BIU، فسيتم عرض خيارات مختلفة.

ويمكنك إما جعل النص غامقًا أو تبديله إلى الخط المائل أو تبديله إلى نمط مختلف تمامًا يسمى “مونوسبيس”. جربها في دردشة جماعية وشاهد ردود الفعل من المستلمين.

3- حفظ النصوص المفضلة

في حال إذا كنت تريد حفظ الرسائل في واتساب للعودة إليها بسهولة لاحقًا، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إضافتها كمفضلة، وفي الدردشة، إذا ضغطت بإصبعك على الرسالة، فسترى قائمة منبثقة تظهر مع خيار إضافة نجمة.

ويؤدي ذلك إلى إرساله إلى أرشيف الرسائل المميزة بنجمة، والذي يمكنك العثور عليه في قائمة الإعدادات. يؤدي استخدام هذه الميزة إلى تسهيل تتبع الرسائل المهمة، مثل الاتجاهات إلى موقع أو تاريخ مهم يجب تذكره لتوفير الوقت والجهد وتيسير القيام بالمهام المطلوبة.