شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة.. تويتر يعمل على تسهيل كتابة الثريد والرد عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير والمتخصص في الشأن التقني، عبدالله السبيعي، أن تطبيق تويتر يعمل على ميزة جديدة لتسهيل كتابة الثريدات. وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن شركة تويتر تعمل على تسهيل كتابة الثريدات والرد عليها (من خلال شكل العرض التغريدات). Related Posts:

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