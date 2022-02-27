شكرا لقرائتكم خبر عن السودان وروسيا يؤكدان ضرورة تكثيف التعاون السياسى والعسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ونائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال اليكسندر موفين، ضرورة تكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية إلى جانب تفعيل أعمال اللجان الوزارية والترتيب لانعقادها في أقرب وقت ممكن.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم السبت، أن دقلو وموفين، بحثا العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتنسيق بينهما على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الاستقبال الحافل للوفد السوداني، وما جرى من لقاءات، يؤكد اهتمام روسيا بالسودان.

ونوه بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للاستثمارات الروسية بما يحقق الفائدة المشتركة.

من جانبه، أبدى نائب وزير الدفاع الروسي سعادته بزيارة الفريق أول دقلو والوفد المرافق، مشيرا إلى أن بلاده تعتز بالصداقة التاريخية المتميزة التي تربطها بالسودان.

وأكد الالتزام بتعزيز آفاق التعاون وزيادة التنسيق المشترك في جميع المحافل، موضحا أن روسيا تتعامل مع السودان وفق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.