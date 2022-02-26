شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية ترويج 444 جرامًا من الكوكايين المخدِّر وضبط المتورطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَيْن من الجنسية السودانية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، لترويجهم (444) جرامًا من مادة الكوكايين المخدِّر.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.