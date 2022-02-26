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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السماح لجميع الفئات العمرية لدخول الحرمين الشريفين بشرط التحصين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن الآن حجز التصاريح اللازمة عبر تطبيق اعتمرنا، مع الاكتفاء فقط بشرط ظهور (محصّن) في تطبيق توكلنا.
وقالت الوزارة، إنه لا يشترط عمر معين للمعتمرين والزوار لدخول الحرمين الشريفين، فقط ظهور حالة “محصن”، في تطبيق توكلنا، مع التأكد من استخراج التصريح اللازم عبر تطبيق اعتمرنا.
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