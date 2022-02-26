شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تبدأ المرحلة الثانية من إصدار الجواز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بدأت المديرية العامة للجوازات بتطبيق المرحلة الثانية من مراحل “إصدار الجواز الإلكتروني”.

وكشفت المديرية أن الاستفادة من الخدمة عبر مراجعة جميع إدارات الجوازات في المناطق، وإيصالها بالتعاون مع البريد “سبل” من 3 إلى 5 أيام عمل.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أطلقت جواز السفر الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وقالت الجوازات، إنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة.