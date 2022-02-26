شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح بشأن عقوبة نقل المخالفين والتستر عليهم.. وضررها على المجتمع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مساعد مدير شرطة الحدود الشمالية للأمن الوقائي العقيد نايف الرويلي، أنَّ مساعدة المخالفين والتستر عليهم جريمة بحق الوطن وعقوبتها تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.

وقال الرويلي، لـ”الإخبارية”، إن جريمة نقل المخالفين والتستر عليهم ومساعدتهم من الجرائم التي تضر الوطن والمواطنين على الصعيد الاجتماعي والأمني والاقتصادي والصحي.

وتابع الرويلي “يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلي ويقدم لهم المأوى أو أي مساعدة أو خدمة”.

وأضاف أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة كما أن المخاطر المترتبة على مساعدة هؤلاء المخالفين، تشمل “ارتكاب المخالفين لجرائم منها القتل والسرقة والسطو وترويج المخدرات وجرائم غسيل الأموال وتزييف العملة ونشر الرذيلة والأمراض والأوبئة وتهريب العمالة المنزلية وجرائم التستر والغش التجاري.. وغيرها من الممارسات التي تضر بالمواطن والمقيم”.