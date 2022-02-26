شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: خسائر بشرية وعسكرية للحوثيين خلال عمليات فى حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تدمير 9 آليات عسكرية وتكبيد الحوثى خسائر بشرية؛ خلال عمليات استهداف فى محافظة حجة شمال غربى اليمن.

وذكر التحالف - فى بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين فى جازان بالمملكة العربية السعودية دون إصابات أو أضرار.

وذكر التحالف - فى بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - "أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولى لاستهداف المدنيين".

وأضاف أن هذه المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين فى السعودية.