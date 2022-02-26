شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن تسهيل إجراءات عبور مواطنيه عبر المنافذ الحدودية مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، تسهيل إجراءات عبور ودخول المواطنين الأردنيين الموجودين فى أوكرانيا عبر المنافذ الحدودية مع بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء الأردن (بترا) - أنه تم تسهيل إجراءات عبور ودخول 19 مواطنًا أردنيًا من قِبل القناصل الموجودين على المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا، وتسهيل عبور 19 مواطنًا من قِبل القناصل الموجودين على المعابر الحدودية مع رومانيا، و8 مواطنين على المعابر الحدودية مع المجر، بالإضافة إلى 8 آخرين على المعابر الحدودية مع سلوفاكيا، و7 آخرين على المعابر الحدودية مع مولدوفا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تأمينهم بكافة أشكال المساعدة اللازمة، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتسهيل عودتهم إلى الأردن.