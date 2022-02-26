شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخصص 25 مليون دولار لمتضررى الجفاف فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى الصومال آدم عبد المولى، تخصيص الأمم المتحدة 25 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الجفاف الذى يضرب عدة مناطق من الصومال.

وأوضح عبد المولى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت- أن هذا المبلغ يُضاف إلى 17 مليون دولار قدمها الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة مؤخرًا لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة من الجفاف.

وأشار المسؤول الأممى إلى أن أكثر من 3.4 مليون شخص تضرروا بالفعل من الجفاف، فيما نزح أكثر من نصف مليون شخص بسبب الجفاف، مؤكدًا الحاجة إلى تمويل سريع وأساسى لأنشطة الاستجابة الإنسانية للحيلولة دون مزيد من المعاناة وإنقاذ الأرواح.