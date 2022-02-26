شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة يؤكد لقادة أفارقة الحرص على الحوار السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة السودانى الفريق إبراهيم جابر، لعدد من القادة الأفارقة، حرص القيادة فى السودان، على دعم وإنجاح عملية حوار سودانى شامل يضم القوى السياسية والمجتمعية، بغية التوصل إلى اتفاق مرض بشأن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وعاد إلى الخرطوم، مساء اليوم السبت، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر بعد جولة أفريفية شملت كلا من السنغال، وموريتانيا، والمغرب، وجمهورية النيجر.

وذكر مجلس السيادة السوداني، فى بيان مساء اليوم، أن الفريق إبراهيم جابر، سلم خلال لقاءاته قادة تلك الدول، رسائل خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، بينها والسودان، إلى جانب شرح مجمل مجريات الأوضاع بالبلاد.

وقال السفير خالد إبراهيم الشيخ مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية بالإنابة، فى تصريح صحفي، بمطار الخرطوم، إن عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، قدم خلال اللقاءات التى عقدها مع قادة الدول التى زارها، عرضا حول مجمل الأوضاع بالبلاد، والجهود المبذولة للتوصل إلى توافق وطني، لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وصولا إلى موعد الانتخابات.

وأضاف أن الفريق إبراهيم جابر، خلال زيارته لهذه الدول، تفقد أوضاع الجاليات السودانية المقيمة فيها، وأكد اهتمام الحكومة بقضاياها والعمل مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة لها.