شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثة الفنان اللبناني جان حداد داخل شقته في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم السبت، على جثة العازف اللبناني جان بيير حداد، داخل دورة مياه شقته في منطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، بعد بلاغ من عدد من زملائه.



وكشفت مديرية أمن الجيزة أنها تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة صديقه وهو ”فنان لبناني“ متوفى داخل حمام شقته، أثناء ذهابه بصحبة زملائه إليه للاطمئنان عليه بعد تأخره عن موعد حفل فني، وعدم الرد على الهاتف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان البلاغ.