شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يدمر زورقين للحوثيين فى محافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، زورقين مفخخين تابعين للحوثيين فى سواحل محافظة حجة شمال غرب البلاد.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى فى المنطقة الخامسة قوله إن قوات التشكيل البحرى فى المنطقة دمرت الزورقين أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية شمالى غرب البحر الأحمر.

وفى الجوف، قُتل وأصيب عدد من عناصر الحوثى جراء قصف مدفعى مركّز لقوات الجيش اليمنى فى الجبهات الشمالية للمحافظة، وتكبيدها خسائر كبيرة فى العتاد.

وفى السياق، تواصلت المعارك العنيفة، اليوم، بين قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من جهة، و الحوثى من جهة آخرى جنوبى محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية فى صفوف .

وقال العميد الركن على الفرزعى - لـ "سبتمبر نت" - إن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك كبيرة إثر محاولة هجوم لل فى جبهتى "ملعاء" و"أم ريش"، تكبدت خلالها الحوثى قتلى وجرحى وخسائر فى العتاد.