شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث صندوق تطوير العشوائيات يوضح نسبة الإنجاز بمشروع «قوز النكاسة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم مشروع تطوير العشوائيات الدكتور أمجد مغربي، اليوم السبت، تفاصيل نسبة الإنجاز في مشروع قوز النكاسة، موضحا أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 45% حتى الآن.

وقال مغربي، وفقا لـ”الإخبارية”، إن العمل في مشروع الكدوة سيبدأ قريبا ويشمل 680 ألف متر مربع، على مستوى التطوير والبنية التحتية.

وأشاد الدكتور أمجد مغربي بجهود وزاراتي الداخلية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأمانة العاصمة المقدسة، في الإشراف على المرحلة الحالية من المشروع؛ ما أدى إلى تسارع أعمال التنفيذ.