شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الليلة في المملكة.. أجواء باردة وزخات من المطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد والطقس أجواء باردة شمال المملكة الليلة، وصولاً للقصيم بينما تكون مائلة للبرودة في باقي المناطق.

كما توقع الخبراء احتمالية هطول زخات رعدية متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من جنوب غرب المملكة، وفقا لـ”طقس العرب”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة ظهور سحب رعدية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة يستبق بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على بقية مناطق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).