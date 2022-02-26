شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن صدم دورية مرور أثناء ممارسته التفحيط في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت دوريات الأمن بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، أنه تم القبض على شخص صدم دورية مرور أثناء قيامه بالتفحيط.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن بمحافظة حقل، قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بالتفحيط وصدم إحدى دوريات المرور بمركبته.
وأضاف متحدث شرطة منطقة تبوك، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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