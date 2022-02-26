 استمرار مناورات التمرين المشترك بين القوات البرية والجيش الباكستاني «الصمصام 8» (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تستمر مناورات التمرين المشترك “الصمصام 8” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، والمقامة بجمهورية باكستان الإسلامية.
ونفذ المشاركون خلال الأيام الماضية عدت مناورات شملت تدريبات خاصة في عدد من المناطق، وكذلك تدريبات لعمليات تطويق مدن وتحرير رهائن.
وتعد العمليات التي تم التدريب عليها عمليات حرب غير نظامية، كما أنها ستشهد خلال الأيام المتبقية من التمرين مجموعة من العمليات.
ويهدف التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات والمفاهيم التي ستنعكس إيجاباً في رفع الكفاءة القتالية في بيئات متنوعة ومختلفة.
يأتي التمرين في إطار التعاون العسكري المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الصديقة.
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