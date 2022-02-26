شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. القبض على 3 مواطنين أحرقوا عربة تجارية متنقلة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة تبوك، مساء اليوم السبت، أنه تم القبض على (3) متهمين بإتلاف عربة متنقلة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية (3) أشخاص أتلفوا عربة متنقلة لتقديم الخدمات الغذائية بحرقها، وتم القبض عليهم، وهم مواطنون.
وأضاف متحدث شرطة منطقة تبوك، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
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