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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبه من «الأرصاد»: أمطار وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيها بشأن حالة الطقس في المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الأمطار الرعدية، والأتربة المثارة مع تأثيرات مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة (الأحساء ـ الجبيل ـ الدمام ـ القطيف ـ النعيرية ـ بقيق ـ رأس تنورة).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
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