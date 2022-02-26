شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع استشاري في الطب الوقائي والصحة العامة، أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، في شهر رمضان القادم.

وأضاف في لقاء مع قناة الإخبارية، أن التخلي عن الإجراءات الاحترازية يكون بالتدريج بناء على المعطيات في كل دولة، وقال:” بالنسبة لنا في المملكة أتوقع بناء على المنحنى الوبائي وانخفاضه حاليا أن يتم التخفيف خلال الفترة القادمة من بعض الإجراءات الاحترازية”.

وتابع :” متوقع من شهر رمضان يكون هناك تخفيف ولكن لن يتم التخلي عنها بشكل كامل في ظل ظهور متحورات من الفيروس”.