شكرا لقرائتكم خبر عن «غرامة 100 ألف ريال وغلق أسبوع» للمخابز المتعثرة عن توفير هذا النوع من الخبز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بين مخالفات وجزاءات تصل في الحد الأقصى لـ100 ألف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة، وافق وزير التجارة على تطبيق جزاءات مخالفات البيع، وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.
وبحسب عكاظ ، كشفت أنواع المخالفات والعقوبات التي منها معاقبة المحل بغرامة 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.
وحول تفاصيل الجزاءات، يعاقب المحل بـ 1000 ريال غرامة، و مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.
كما تطال أيضا :
-الامتناع عن البيع.
– الامتناع عن إعطاء الفاتورة.
– عدم توفير الخبز المفرود والصامولي في المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيقاً معاناً.
– الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية.
كما يعاقب المحل بغرامة 5 آلاف ريال، ومضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً.
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