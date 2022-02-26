شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يستقبل أحمد أبو الغيط فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى السرايا الحكومية، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، رئيس المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح. وحضر أيضا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكية والمستشار الدبلوماسى للرئيس ميقاتى السفير بطرس عساكر. وفق بيان صحفى لحكومة لبنان.





وكان الأمين العام للجامعة العربية وصل إلى السرايا الحكومية قرابة العاشرة والنصف، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال التقليدية، وكان فى استقباله مكية ومدير المراسم لحود لحود.