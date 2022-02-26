سامسونغ: الهاتف الذكي الجديد Galaxy S22 يحطم أرقاما قياسية في الطلبات المسبقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونغ عن توفر هواتفها الذكية "Galaxy S22"، وسلسلة "Galaxy Tab S8" التي تعيد تعريف فئتها في الأسواق حول العالم بعد الطلبات المسبقة التي حطمت الأرقام القياسية.



وشهدت سلسلة الهاتف الذكي "Galaxy S22" وسلسلة "Galaxy Tab S8" طلبات مسبقة خلال الأسبوع الأول من عرضه أكثر من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي آخر من سامسونغ حتى الآن حسب الشركة.

وتضاعفت الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S22 أكثر من ضعف تلك الموجودة في سلسلة Galaxy S21، وحقق Galaxy S22 Ultra أكثر من 60٪ من المبيعات حتى الآن، كما زادت الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy Tab S8 من عدد الطلبات المسبقة بأكثر من الضعف لسلسلة Galaxy Tab S7.

وقالت الشركة إنها ستطلق سلسلة هواتف " Galaxy S22" في حوالي 40 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتخطط الشركة لتوسيع عدد الدول التي يتم فيها إطلاق الهاتف الذكي الجديد إلى 130 دولة بحلول منتصف شهر مارس المقبل.