شاهد.. مبروك عطية يدعو للمصريين في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

علّق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متوجهاً بالدعاء إلى الله أن يحفظ الطلبة المصريين بأوكرانيا، والشعب الأوكراني من ويلات الحرب.



وقال عطية، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عرفنا أن في الجمعة ساعة إجابة أخفاها الله تعالى حتى نسأله في اليوم كله ونصادف هذه الساعة التي ما سأل الله فيها عبد مسلم شيئاً إلا أعطاه إياه".

وأضاف: "صورة أولادنا محزنة وهم في الملجأ نايمين على الأرض، وكل ولد وكل بنت بشنطته، مشهد مرعب، ابنك وبنتك على البلاط، وأهل أوكرانيا بيهاجروا وبتتسأل واحدة أوكرانية رايحة فين قالت رايحة أفر بحياتي".

وتابع: "خلاصة القول أن الدنيا دنيا الأغيار، في لحظة يتحول الأمن لخوف، وفي ثانية تتحول الصحة لأوميكرون، وفي دقيقة تقع العمارة، سبحان من له الكمال وبيده الكمال، أنا أخصص هذا اللقاء للدعاء أولا لأولادنا اللي هربوا بالإنذارات إلى ملاجئ الله أعلم معاهم فلوس ولا لا، ألوف نايمة على الأرض، فين الحمامات؟ فين اللقمة؟ فين المياه؟ حتى اللي معاه تليفون هيخلص شحنه ومش لاقي فيشة، ثانيا لشعب أوكرانيا، إن الله رءوف بالعباد مسلمين وغير مسلمين".

وتوجه عطية إلى الله بالدعاء قائلاً: "اللهم احفظ أولادنا وبناتنا في أوكرانيا، اللهم أسبغ عليهم واسع فضلك، أطعمهم من جوع، واروهم من عطش، واحفظ علينا أرواحهم وشبابهم، نجهم بما أنت به عليم يا حكيم يا عليم، اللهم نجهم من ويلات الحرب، اللهم نجهم من دمار أبدانهم وضياع أرواحهم وتحطيم مستقبلهم".

وأضاف: "اللهم إنه جاءت اللحظة التي ندعوك سبحانك فيها بأن تحفظ علينا أولادنا، وتوقفت كل الأدعية بمستقبل باهر وشهادات عالية، كل ما نطمع فيه الآن أن تحفظهم بحفظك العظيم، اللهم احفظ اولادنا الذين ذهبوا إلى أوكرانيا طلاب علم، واحفظ عليهم أرواحهم وأبدانهم، وأنزل سكينتك على قلوبهم وقلوب آبائهم وأمهاتهم، يا رب الأرض والسماء يا فعال لما يشاء، احفظ أولادنا في أوكرانيا، واحفظ الشعب الأوكراني وكل مسالم، اللهم آمين، وعساها ساعة إجابة".