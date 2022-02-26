"غينيس" تحدد أعلى مطعم داخل مبنى في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

منحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لقب أعلى مطعم داخل مبنى في العالم، لمطعم "Heavenly Jin"، الذي يقع داخل فندق"J" في برج شنغهاي.



ويقع المطعم في الطابق 120 من برج شنغهاي، الذي يرتفع "556.36" مترا فوق سطح الأرض، ويحتل فندق "J" الطبقات العليا من برج شنغهاي، الذي يبلغ ارتفاعه 632 مترا، وهو أطول مبنى في الصين، وثالث أطول مبنى في العالم.

ويوفر أعلى مطعم داخل مبنى في العالم، مناظر رائعة لأفق شنغهاي، وتضم قائمة الطعام الخاصة به أطباقا جديدة من الكلاسيكيات التقليدية، التي تدمج مكونات من المطبخ الأوروبي، والياباني، والصيني.

يتسع المطعم لـ256 شخصا، بالإضافة إلى خمس غرف طعام خاصة ،ويسمح تصميم المطبخ المفتوح للضيوف بمتابعة عملية الطهي، في حال تمكنوا من إشاحة أنظارهم عن المشهد خارج نوافذ المطعم الكبيرة، الممتدة من الأرض حتى السقف.

وأحتاجت موسوعة غينيس إلى تضمين كلمة "مبنى" في العنوان، لأن الطبيعة الأم لديها منصات أعلى بكثير لتقدمها، فأعلى مطعم في العالم هو Chacaltaya، الذي يقع داخل منتجع التزلج Chacaltaya في بوليفيا.