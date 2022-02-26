ميسي يهنئ زوجته بعيد ميلادها على طريقته الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 فبراير 2022

هنأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي زوجته أنتونيلا روكوزو، بمناسبة عيد ميلادها الـ34.



ونشر ميسى صورا مع زوجته أنتونيلا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد حياتي.. أتمنى لك يوما سعيدا.. أنا أحبك".

وفي سياق آخر، من المتوقع أن يظهر ميسي في التشكيلة الأساسية عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره فريق سانت إتيان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مساء اليوم السبت.

وسيحرص العملاق الباريسي على رغبته في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة 3-1 على يد نانت في مباراته الأخيرة.

وعلى الرغم من الهزيمة أمام نانت، لا يزال باريس سان جيرمان مرتاحا في صدارة ترتيب الدوري المحلي برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، ويبتعد حاليا بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مرسيليا.