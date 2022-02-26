شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة ونحتاج دعما عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتى: "أيها الإخوة العرب نحن بحاجة إلى دعمكم ومؤازرتكم فى هذه المرحلة بالذات ليستعيد لبنان عافيته، لقد أدركنا فى لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف فى خندق هنا أو على خط تماس هنا. وفق بيان لحكومة لبنان".

أضاف ميقاتى قائلا:" من غير الإنصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدًا وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار"، اعتمدنا سياسة النأى بالنفس تجاه أى خلاف عربى ونصر على تطبيقها والخاسر فى كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربى".

وأكد ميقاتى:" الانتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبالعناية بمستقبل اجيالنا الجديدة وبرسم مستقبل يحقق طموحاتها التقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر".