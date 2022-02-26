شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل قيادي حوثي خلال ضربة جوية لتحالف دعم الشرعية بحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر يمنية، بمقتل قائد ومسؤول حشد ميليشيا الحوثي في جبهة حرض بمحافظة حجة، جراء ضربة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، شمال غربي اليمن.



وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) - أن القيادي الحوثي قتل في مديرية حفاش وقائد جبهة حيران المدعو غازي أمين القليعة، في جبهة حرض بحجة.. مضيفا أن المدعو القليعة، قتل ضمن عشرات آخرين بضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات للميليشيات في حرض.



وفي غضون ذلك، تمكنت دفاعات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي بعد يوم من إسقاط أربع طائرات في جبهة حرض شمالي حجة، بعضها لمهمات استطلاع وأخرى مفخخة بمتفجرات، كما كثفت ميليشيا الحوثي من إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، فيما استهدفت مقاتلات التحالف دبابة وتجمعات للميليشيات جنوب شرقي المديرية.